الهلال في ورطة .. قرار جديد من الوحدة بشأن ماتيوس بيريرا

اللاعب البرازيلي متواجد في الدوري الإماراتي منذ يناير الماضي

يسعى الهلال لإعادة بناء فريقه ليستعيد قدرته التنافسية في الموسم الجديد، خاصة بعد خروجه دون أي لقب باستثناء كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

النادي أعلن حتى الآن رحيل الثنائي أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو، وتحدثت الصحف عن اتفاقه مع موسى ماريجا على الرحيل، وكان معلومًا منذ يناير الماضي انتهاء رحلة ماتيوس بيريرا معه لتواضع مردوده وخلافه مع المدرب السابق رامون دياز.

بيريرا غادر الفريق بالإعارة إلى الوحدة الإماراتي، وقد أدى جيدًا هناك بإحراز هدف وصناعة 4 خلال 10 مباريات من الدوري في الإمارات، وهو ما جعل الوحدة يُبدي رغبته في تجديد الإعارة لموسم جديد أو شراء اللاعب نهائيًا.

هذا الحل كان الملاذ الأخير للفريق السعودي حال لم يستطع بيع بيريرا بالمبلغ الذي وصل به أو أقل قليلًا، 18 مليون يورو، لكن الوحدة اتخذ قرارًا جديدًا وضع الإدارة الزرقاء في ورطة كبرى.

مصدر رسمي من داخل النادي أكد لصحيفة الرياضية السعودية أنهم صرفوا النظر عن بقاء بيريرا مع الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني، وهو ما يضع الهلال في ورطة كبيرة كونه مجبرًا على التخلص من اللاعب المرتبط معه بعقد حتى 2026 لإفساح المجال لأجنبي آخر.

الهلال سيكون مجبرًا الآن على قبول أي عرض لاستعارة أو شراء بيريرا أو يذهب في اتجاه فسخ عقده بالتراضي، وفي الحالتين سيتعرض النادي لخسارة مالية كبيرة.

بيريرا لعب مع الهلال في جميع البطولات 42 مباراة لم يُسجل بها سوى 3 أهداف وصنع 15، وهذا الموسم لعب في دوري روشن السعودي 7 مباريات بجانب مباراة أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ولم يترك خلالها أي بصمة.