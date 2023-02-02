"الهلال يُشبه الأهلي المصري .. يجب أن يحذر من الوداد"

الأهلي خسر أمام الوداد وهو يمتلك أهم لاعبي منتخب مصر!

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن نادي الهلال يُشبه الأهلي المصري، محذرًا الفريق الأزرق من الوداد المغربي، قبل مواجهته في كأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال نظيره الوداد مساء يوم السبت المقبل، في دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.

الشيخ قال خلال تصريحا عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "الهلال هو نادي القرن في آسيا مثل الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا".

وأضاف: "الأهلي بطل إفريقيا يمتلك أساس المنتخب المصري، وخسر أمام الوداد بهدفين نظيفين، ويجب على الهلال ألا يستهين بالفريق المغربي لأنه قوي جدًا".

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "الهلال ليس في أفضل حالاته خلال الوقت الحالي، وتعادل أمام ضمك والرائد، وخسر من الفيحاء، بالإضافة إلى أنه يعاني من الغيابات للإصابات".