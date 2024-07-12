الهلال يُريد التخلص منه .. فلامنجو يكشف موقفه من شراء رينان لودي

الهلال يرغب في بيع لودي في الصيف الحالي

كشف نادي فلامنجو البرازيلي عن موقفه من شراء عقد الظهير الأيسر رينان لودي لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الهلال قد اشترى عقد لودي من مارسيليا الفرنسي خلال شتاء 2024، من أجل دعم الجبهة اليسرى، ليتم الاعتماد عليه بجوار ياسر الشهراني.

وكشف ماوريسيو فونسيكا المسؤول الإعلامي لنادي فلامنجو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية"، عن أنه لا توجد أي مفاوضات مع رينان لودي أو أي ظهير آخر.

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وأكد فونسيكا أن فريقه يمتلك لاعبين مميزين في مركز الظهير الأيسر، الأمر الذي لن يجعلهم يفاوضون رينان لودي لاعب الهلال حاليًا.

ومن جهتهم، عبر مسؤولو الهلال عن رغبتهم في التخلص من لودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أصبحوا مستعدين للاستماع للعروض التي ستقدم من أجل ضم اللاعب.

لودي عانى منذ انضمامه للهلال من إصابة في أصبع القدم، الأمر الذي أبعده عن كثير من المباريات، بجانب عدم تقديمه للمستوى المنتظر حتى الآن.