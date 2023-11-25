الهلال يُرسل تهديدًا قويًا للنصر قبل ديربي الرياض بـ9 أهداف في الحزم

الهلال ينتصر بنتيجة ضخمة على الحزم بتسعة أهداف دون رد

SHAHID

حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره الحزم بـ9 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة دوري روشن، بفارق 4 نقاط عن النصر مطارده، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط بالمركز الـ18 "الأخير".

تقدم الهلال بالهدف الأول بالدقيقة 14 عن طريق مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش، بعد عرضية رائعة أرسلها محمد البريك الجهة اليسرى، ليضعها ميتروفيتش بالرأس في المرمى.

وأضاف محمد كنو الهدف الثاني بالدقيقة 32 من عمر المباراة، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت الشباك.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وسجل محمد القحطاني الهدف الثالث للهلال بالدقيقة 43، بعد متابعة لتسديدة التي تصدى لها أيمن دحمان حارس الحزم، ليضعها في المرمى.

وأضاف النجم البرازيلي مالكوم الهدف الرابع بالدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من زميله الصربي ميتروفيتش، لينفرد بالحارس ويضعها في المرمى.

مالكوم أضاف الهدف الثاني له والخامس للهلال بالدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد مهارة فنية من زميله ميشايل الذي اخترق منطقة جزاء الحزم ليمرر الكرة إلى مالكوم.

صالح الشهري أضاف الهدف السادس لنادي الهلال بالدقيقة 79، بعد تمريرة من المتألق ميشايل الذي راوغ مدافعي الحزم وأرسل عرضية أرضي ليضعها الشهري بسهولة في المرمى.

محمد البريك صاحب الهدف السابع، بعد اختراق لمنطقة جزاء الحزم من الجهة اليسرى، ليسددها البريك في المرمى بالدقيقة 81.

وسجل الهدف الثامن اللاعب مالكوم بالدقيقة 85، بعد تمريرة من سلمان الفرج داخل منطقة الجزاء، ليسددها النجم البرازيلي ويُكمل "الهاتريك".

واختتم سيرجي سافيتش مهرجان الأهداف بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما سجل الهدف التاسع من تسديدة قوية في مرمى الحزم.

SHAHID