الهلال يُجيب على السؤال المهم .. هل يُفاوض كريم بنزيما؟

تامر أبو سيدو
Karim Benzema, Real Madrid vs. LiverpoolGetty
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المهاجم الفرنسي سيُصبح حرًا في يوليو القادم

منذ كُشف النقاب عن وصول عرض ضخم لنجم ريال مدريد كريم بنزيما من أحد أندية دوري روشن السعودي والجميع في سباق لمحاولة معرفة هوية النادي الذي يقود المفاوضات.

الاتجاه في الأسابيع الأخيرة كان نحو الاتحاد لكن الساعات الأخيرة شهدت حديثًا عن الهلال والنصر والشباب، وقد كشف موقع كووورة عن موقف الأول تحديدًا من المهاجم الفرنسي الذي ينتهي عقده مع فريقه في يوليو القادم.

كووورة نقل عن مصدر هلالي قوله إن النادي يُجهز لضم أسماء عالمية خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم لكن ليس بينها بنزيما.

وأضاف "فهد بن نافل سيترشح لرئاسة الهلال لفترة جديدة، وهناك عمل على وضع أهداف كبيرة، من بينها استقطاب أسماء عالمية.
تم ربط العديد من الأسماء العالمية بنادي الهلال، ومعظمها غير صحيح، كما أن الفريق لم يفاوض كريم بنزيما حتى هذه اللحظة، ولا يعد من الخيارات المطروحة حاليًا".

يُشار إلى أن المهاجم الفرنسي عاش سنوات رائعة مع ريال مدريد توجها بالفوز بجائزتي الكرة الذهبية من فرانس فوتبول والأفضل من فيفا للعام المنصرم، هذا بجانب العديد من الألقاب الجماعية على رأسها دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

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  • 4%هاري كين
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  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
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