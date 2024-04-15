"لا الهلال ولا يوفنتوس" .. نجم الدوري الإيطالي يختار وجهة مفاجئة رسميًا!

الدوري السعودي يخسر صفقة مهمة..

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"لا الهلال السعودي ولا يوفنتوس الإيطالي".. هكذا فاجأ أحد نجوم الدوري الإيطالي "سيريا أ"، عشاق الساحرة المستديرة، بشأن فريقه الجديد.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر في يناير 2023.

وعلى الرغم من ذلك.. أغلق فيليبي أندرسون، جناح وصانع ألعاب نادي لاتسيو الإيطالي، الباب أمام إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم.

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أندرسون الذي ينتهي عقده مع لاتسيو، في 30 يونيو من عام 2024، وقع رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي.

بالميراس أعلن في بيان رسمي، حصوله على توقيع النجم البرازيلي "مجانًا"؛ لينضم إلى الفريق الأول، بداية من 1 يوليو 2024، وفي عقد حتى ديسمبر من عام 2027.

وكان الإعلامي الرياضي أكرم كونور قد أكد في شهر يناير الماضي، على رفض لاتسيو، عرضًا بقيمة 15 مليون يورو من نادي الهلال؛ للتعاقد مع أندرسون؛ وسط تأكيدات على عودة السعودية في الصيف القادم، للتوقيع مع اللاعب.

أيضًا.. كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، خلال الأيام الماضية، عن أن فيليبي أندرسون، في طريقه إلى يوفنتوس الإيطالي، بداية من الموسم القادم، في صفقة انتقال حر.

لكن.. أندرسون الذي بدأ في سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى أوروبا في عام 2013، من بوابة لاتسيو ووست هام يونايتد الإنجليزي وبورتو البرتغالي، فاجأ الجميع بوجهته القادمة.

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