الهلال يهدد أندرسون تاليسكا .. مفاجأة حول عقوبة جديدة منتظرة

الغرامة التي وقعت على تاليسكا لم تكن بتهمة الإساءة للهلال

فيما يظن البعض أن قضية البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، مع الهلال، تم حسمها بالفعل بالغرامة المالية، يؤكد المستشار القانوني خالد المحمادي أن القضية لا يزال به فصولًا جديدةً.

لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد غرّمت البرازيلي 60 ألف ريال سعودي، بعد تصريحاته خلال الفيديو الوثائقي الخاص بناديه، حول انتصار الزعيم في مبارياته بفضل الحكام.

العالمي والزعيم كلاهما استأنف ضد الغرامة، لكن وفقًا للمحمادي فإن هذه العقوبة وقعت بتهمة إثارة الرأي العام، وليست لتصريحاته ضد الأزرق.

وأوضح المستشار القانوني، في تصريحاته لإذاعة "ألف ألف"، أن تاليسكا لم يعاقب بعد لإساءته للهلال، وهو ما يعني أن لاعب النصر لا يزال مهددًا بالإيقاف لفترة قد تطول لعام كامل بحسب بعض خبراء القانون، حال قبول شكوى الزعيم ضده وثبوت إدانته.

يذكر أن تاليسكا موجود في بلاده حاليًا، للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية، لكن البعض شكك في سبب سفره، مشيرين إلى احتمالية صدور قرار بإيقافه في قضية الهلال بجانب الغرامة، لكن لم يُعلن عنه.