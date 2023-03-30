الهلال ينفرد داخليًا وخارجيًا .. إنجاز جديد خارج الملعب لفهد بن نافل قبل الانتخابات

زهيرة عادل
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Fahad Bin Nafil HilalAl Hilal Twitter
الهلالدوري روشن السعودي

إنجاز لم يحققه أي نادٍ سعودي، لكن الهلال وصل له

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كما يحقق الهلال السعودي البطولات والإنجازات داخل الملعب، كذلك رئيسه فهد بن نافل يفعل خارج الملعب، إذ أضاف اليوم الخميس، إنجازًا جديدًا لسجله.

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عصر ذهبي يعشيه الزعيم رفقة ابن نافل، لكن نهاية فترته الحالية تنتهي في يونيو المقبل، ولم يتبين بعد موقفه من الترشح لفترة رئاسة جديدة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن المحكمة الدولية "كاس" أصدرت قرارها اليوم لصالح الهلال في الشكوى المقدمة من اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذا القرار يصبح الزعيم بلا أي قضايا منظورة أو صدر فيها حكم سواء داخليًا أو خارجيًا، في إنجاز ينفرد به الهلال دونًا عن بقية الأندية السعودية.

جدير بالذكر أن جابرييل فرانكو كان قد قدم شكواه ضد الزعيم منذ عام 2019م، بعدما صرف النادي النظر عن ضمه وتعاقد مع الكولومبي جوستافو كوييار بدلًا منه، لعدم التزامه بالحضور في الموعد المتفق عليه لتوقيع العقود، ليقدم البرازيلي شكواه للاتحاد الدولي "فيفا"، الذي رفضها ثم لجأ للكاس، لكن الأخير أيد الحكم الأول.

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