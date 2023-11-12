فيديو | الهلال يندب حظه .. بغرابة شديدة ماتيوس بيريرا يهدر هدفًا محققًا في الدوري البرازيلي!

"بيريرا على الهلال كدعوة المظلوم على الظالم" هكذا علق أحدهم بعد إهداره لهدف لكروزيرو بالأمس

يبدو أن سوء الحظ الذي يرافق صانع الألعاب البرازيلي ماتيوس بيريرا لم يكن متعلقًا بفترة وجوده في نادي الهلال السعودي فقط، إذ أنه يواجه المصير نفسه خلال فترته الحالية مع فريق كروزيرو البرازيلي.

بيريرا خرج من الهلال معارًا لكروزيرو في الميركاتو الصيفي الماضي، على أن يعود من جديد بنهاية الموسم الحالي.

وبالأمس، شارك البرازيلي في هزيمة فريقه أمام كورتيبا بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ34 من الدوري المحلي.

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اللقطة الأغرب في المباراة كانت بطلها بيريرا، الذي أهدر فرصة هدف محقق بغرابة شديدة في الدقيقة 21 من عمر الشوط الثاني، إذ هيأ له زميله كرة برأسية داخل منطقة الجزاء، بينما كان لاعب الزعيم المعار خالٍ تمامًا من الرقابة الدفاعية ومواجه تمامًا لمرمى الخصم، لكنه قرر في الأخير أن يسدد رأسية عجيبة علت العارضة.

هذه اللقطة تداولها الجمهور السعودي الهلالي على نطاق واسع ما بين السخرية وندب الحظ، إذ كتب أحدهم: "بيريرا دعوة مظلوم علينا .. بس السؤال من ظلمنا احنا؟"، بينما اكتفت الأغلبية بتداول الفرصة الضائعة مع رموز تعبيرية تعبر عن الصدمة.

يذكر أن بيريرا شارك الموسم الجاري مع كروزيرو في تسع مباريات، لم يسجل خلالها أي أهداف ولم يصنع أيضًا.

وكان البرازيلي أغلى صفقة في تاريخ الهلال وقتما ضمه في صيف 2021 قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليشارك معه في 42 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 15 آخرين، بينما تمت إعارته خلال تلك الفترة لمدة ستة أشهر لنادي الوحدة الإماراتي.