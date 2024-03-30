الهلال ينجو من "ريمونتادا" الشباب ويُحافظ على سلسلة الانتصارات التاريخية

الهلال يفوز على الشباب في عقر داره برباعية مقابل ثلاثة

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حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الهلال رفع رصيده إلى النقطة 71 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

تقدم مصعب الجوير بالهدف الأول لنادي الشباب بالدقيقة 3 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس المغربي ياسين بونو، لتسكن شباك الهلال.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 18 لمصلحة نادي الهلال، بعد أن قام حارس الشباب بعرقلة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء.حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتمكن ميتروفيتش من تسجيل هدف التعادل لنادي الهلال بالدقيقة 20 من زمن المباراة، بعدما نجح في تسجيل ركلة الجزاء على يسار الحارس محمد العبسي.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني له ولنادي الهلال في الدقيقة 27 من عمر المباراة، بعد عرضية أرسلها سيرجي سافيتش، ليضعها ألكسندر بسهولة في المرمى.

وسجل سافيتش الهدف الثالث لنادي الهلال في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة أرسلها روبن نيفيش من الجهة اليمنى، ليضعها سيرجي في المرمى.

وعزز سالم الدوسري تقدم فريقه الهلال بهدف رابع، بالدقيقة 58 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من ميشايل ديلجادو الذي أرسلها من الجهة اليمنى.

وقلص الظهير الأيسر حسين الصبياني النتيجة بهدف لصالح نادي الشباب بالدقيقة 64، بعد اختراق لدفاع الهلال وقام بتسديدة بقدمه اليمنى على يسار ياسين بونو في المرمى.

وسجل النجم المغربي رومان سايس، واحدًا من أجمل أهداف الموسم في مرمى الهلال، بالدقيقة 79، بعدما سدد كرة من ركلة حرة مباشرة، أسكنت شباك الزعيم.

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