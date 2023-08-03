الهلال ينافس مدرب النصر السابق على "الظهير الطائر" .. لعب في برشلونة وباريس

نادي الهلال يطارد صفقة جديدة

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يعمل مسؤولو نادي الهلال السعودي، على حسم صفقة عالمية جديدة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

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الهلال تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ديلي ميل"، عن رغبة قوية من الهلال؛ للتعاقد مع النجم الفرنسي لوكا ديني، ظهير نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة، عن ترحيب إدارة أستون فيلا، بالاستغناء عن ديني، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ خاصة بعد خروجه من حسابات الإسباني أوناي إيمري، الذي يريد الاعتماد على 3 لاعبين في الخط الخلفي.

وأشارت إلى أن الظهير الفرنسي، يحظى باهتمام كبير أيضًا، من الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر السابق ونابولي الإيطالي الحالي؛ إلا أن المطالب المالية للفريق الإنجليزي، تقف عائقًا أمام الصفقة.

جدير بالذكر أن ديني البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي ليل الفرنسي، قبل التنقل بين عديد الأندية الأوروبية العملاقة؛ أبرزها باريس سان جيرمان وروما الإيطالي وبرشلونة الإسباني؛ ليتجه في صيف 2018 إلى الملاعب الإنجليزية، من بوابة إيفرتون ثم أستون فيلا.

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