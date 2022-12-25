الهلال ينافس كبار أوروبا على ديلور عقب مشاكله في نيس

ديلور قد يضم إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال

Shahid

يفكر المهاجم الجزائري أندي ديلور، في الرحيل عن فريقه نيس الفرنسي، بسبب عدم وفاء جان بيير ريفيير رئيس النادي، بوعوده التي قدمها له، مما جعله يشعر بخيبة أمل.

وكان ديلور لاعبًا في نادي مونبيلييه، قبل انتقاله إلى نيس في صيف 2021، حيث لعب مع الفريق 12 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل فيهم 5 أهداف.

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وأشار موقع "nicematin" الفرنسي، إلى أن ديلور يشعر بالإحباط، بعدما وعدته إدارة نيس بمنحه مكافأة مالية حال تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في الموسم الماضي ضد رين، ولكنه لم يحصل عليها.

ويبحث ديلور حاليًا عن الرحيل عن نيس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بالخروج على سبيل الإعارة، حيث أن هناك أندية ترغب في ضمه، مثل الهلال السعودي وفيونتينا وساليرنيتانا من إيطاليا، ومارسيليا ورين ولانس في فرنسا".

ومن المقرر أن يحسم المهاجم الجزائري موقفه خلال الأيام القادمة، في ظل اقتراب انطلاق موسم الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

Shahid