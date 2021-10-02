الهلال يكشف موقف الدوسري وكنو من تجديد عقديهما

هل يجدد الدوسري وكنو عقديهما مع الهلال؟

كشف فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق نادي الهلال السعودي، عن موقف الثنائي سالم الدوسري ومحمد كنو من تجديد عقديهما الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويدخل كنو والدوسري الفترة الحرة بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وهي الفترة التي تحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة الهلال.

ما هو موقف سالم الدوسري ومحمد كنو من التجديد للهلال؟

المفرج قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن": "محمد كنو وسالم الدوسري أبناء نادي الهلال، وأتصور أن الأمر سينتهي داخل أسوار النادي".

المدير التنفيذي لنادي الهلال واصل حديثه عن الدوسري وكنو قائلًا: "لا أتخيل أن اللاعبان يتصوران نفسهما في فريق آخر غير الهلال".

واستطرد قائلًا: "صحيح أننا في زمن الاحتراف ولكن في الأخير النادي سيقدر لاعبيه، وأعتقد أنهم لديهم الرغبة في مواصلة مسيرتهم في ناديهم".

ما هو موقف الهلال من التحكيم بالدوري السعودي؟

فهد المفرج قال: "هل يحتاج نادي الهلال الاحتجاج ومهاجمة الحكام سواء بإصدار بيان أو على المنصات الإعلامية؟ يجب أن تكون العدالة حاضرة، ولا شك بأن الحكام لديهم الرغبة في تحقيق العدالة والنجاح".

ووواصل: "ولكن مباراة الهلال أمام الحزم شهدت 3 ركلات جزاء للزعيم لم تحتسب، ولم يتحدث أحد عقب المباراة عن هذا الأمر، سواء المدرب أو اللاعبين".

واختتم المفرج تصريحاته قائلًا: "لم أر حكامًا أجانب مميزين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، باستثناء مباراة النصر والاتحاد".

ما هي قرارات الهلال بشأن التحكيم؟

المفرج شدد على أن نادي الهلال أرسل خطابات إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطالب فيها توفير حكامًا أجانب في جميع مبارياته المقبلة.

كما أكدت تقارير صحفية على أن الهلال أبدى غضبه من الأداء التحكيمي، ومتمسك بإقامة جميع مبارياته المقبلة بحكام أجانب مميزين وأن يكونوا من النخبة.

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