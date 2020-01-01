الهلال يكشف حقيقة رحيل كاريلو إلى الدوري التركي

تحدثت تقارير صحفية تركية الخميس الماضي عن مفاوضات من جانب نادي بيشكتاش التركي لضم كاريلو

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي الهلال السعودي حقيقة الأنباء التي تشير إلى إمكانية رحيل اللاعب أندريه كاريلو عن الفريق واللعب في الدوري التركي.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن إدارة النادي نفت ما يتردد في بعض الصحف التركية عن انتقال حتمي للبيروفي أندري كاريلو إلى نادي بيشكتاش التركي الموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة أن اللاعب متفق مع إدارة الزعيم على البقاء، بعدما وقّع في الصيف الماضي عقداً يمتد لأربع سنوات يجني خلالها اللاعب راتباً سنوياً يصل إلى 2.5 مليون يورو.

ووصف المصدر المُقرب من نادي الهلال هذه الأنباء بـ"كذبة أبريل"، لأن الرحيل عن الفريق سيكون غير منطقيًا.

وتحدثت تقارير صحفية تركية الخميس الماضي عن مفاوضات من جانب نادي بيشكتاش التركي لضم كاريلو جناح الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي الإطار نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن قرار بقاء أو رحيل المحترفين الأجانب وعلى رأسهم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، سيتم البت فيه مع نهاية الموسم.

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يُذكر أن كاريلو يُعد أحد أفضل لاعبي الفريق الهلالي، وساهم بشكل واضح في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.