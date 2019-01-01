الهلال يُقيم معسكرًا خاصًا في اليابان قبل مواجهة أوراوا ريدز

تقام المباراة الأولى في الرياض يوم 9 نوفمبر، ويقام الإياب وفي اليابان يوم 24

أكدت تقارير صحفية سعودية تخطيط إدارة نادي الهلال السعودي لإجراء معسكر تحضيري في اليابان قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية 2019.

وتنتظر جماهير الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تقام المباراة الأولى في الرياض يوم 9 نوفمبر، ويقام الإياب وفي اليابان يوم 24 من الشهر ذاته.

إدارة الزعيم ترغب في إقامة معسكر تحضري لمدة 6 أيام في اليابان من أجل التغلب على العديد من العوامل المختلفة، أبرزها فارق التوقيت الكبير بين السعودية واليابان.

وتُفاضل إدارة نادي الهلال حاليًا بين طوكيو وسايتاما "معقل نادي أوراوا" من أجل اقامة المعسكر التحضيري قبل مباراة الإياب.

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ومن المنتظر أن يتوجه فهد المفرج، عضو مجلس إدارة الهلال السعودي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، من أجل الاطمئنان على كافة ترتيبات إياب نهائي دوري أبطال آسيا.