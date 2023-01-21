الهلال يقرر تأجيل ملف تجديد الدوسري

الهلال يريد الانتظار قليلًا قبل تجديد عقد الدوسري

Shahid

قررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تأجيل ملف تجديد ناصر الدوسري الظهير الأيسر للفريق، وذلك على الرغم من تألقه مع الفريق خلال الوقت الحالي.

ويدخل الدوسري في الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض والتوقيع مع فريق آخر، في يناير 2024.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الهلال فضّلت تأجيل فتح ملف تجديد عقد ناصر الدوسري حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد ناصر الدوسري واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الهلال، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وعلى الرغم من أن نادي الهلال غير مسموح له بقيد لاعبين جدد في قائمته، إلا أنه قرر تأجيل ملف تجديد تعاقد الدوسري حتى نهاية الموسم الحالي.

Shahid