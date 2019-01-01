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الهلال يقدم عرضاً كبيراً للحصول على خدمات مهاجم أتلانتا

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الزعيم يسعى لتدعيم خط هجومه بالمهاجم الأرجنتيني

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن الهلال قدم عرضاً مالياً كبيراً للحصول على خدمات بابوج وميز مهاجم فريق أتلانتا.

ووفقاً لصحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن الزعيم قدم عرضاً وصلت قيمته إلى 15 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

ويمتلك المهاجم صاحب الـ 30 عاماً، عرضاً من أحد أندية الأرجنتين بقيمة 20 مليون يورو.

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ومن جانبه يرفض المدير الفني للنادي الإيطالي، التخلي عن مهاجم الفريق، الذي أكد أنه ضمن الأعمدة الأساسية للفريق ومن الصعب التخلي عنه.

وشارك جوميز في 28 مباراة بمختلف المسابقات مع أتلانتا هذا الموسم، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف، وصنع خمسة آخرين.

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