الهلال يقترب من حسم صفقة سيباستيان جوفينكو

يرغب نادي الهلال في دعم الخط الأمامي وصناعة اللعب من أجل قيد اللاعب كبديل للإماراتي المصاب عمر عبدالرحمن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن نادي الهلال السعودي قد أصبح قريباً من حسم صفقة اللاعب الإيطالي سيباستيان جوفينكو، من أجل الانضمام للفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ونشر وكيل اللاعب صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وضع فيه قلب على اسم المملكة العربية السعودية على الخريطة.

وصول وكيل اللاعب إلى الرياض من أجل دراسة العرض الهلالي مع إدارة نادي الهلال وينتظر أن يتم حسم الصفقة خلال اليومين المقبلين.

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ويرغب نادي الهلال في دعم الخط الأمامي وصناعة اللعب من أجل قيد اللاعب كبديل للإماراتي المصاب عمر عبدالرحمن "عموري".

وكيل جوفينكو متواجد الآن في السعودية، يبدو أنه بات قريبًا للغاية من #الهلال.👀

(📸: IG/therealandreadamico) pic.twitter.com/4ilmmeAgqR — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 23, 2019

وكانت المفاوضات بين الهلال والأرجنتيني أليخاندرو جوميز توقفت نهائيًا بعد رفض مدرب أتلانتا الإيطالي التفريط باللاعب لحاجته إليه هذا الموسم رغم العرض الهلالي الذي وصل إلى 15 مليون يورو.