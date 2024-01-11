الهلال يعمل على إنهاء التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة

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استقر مسؤولو نادي الهلال السعودي، على التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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الهلال يقدّم موسمًا تاريخيًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "منفردًا"، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ودور الـ16 من المسابقة الآسيوية.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، مساء اليوم الخميس، يتفاوض الهلاليون مع ثنائي عالمي؛ لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن تفاوض الهلال مع البرتغالي رافائيل جيريرو، ظهير أيسر العملاق الألماني بايرن ميونخ، والفرنسي لوكا ديني، لاعب أستون فيلا الإنجليزي؛ لضم أحدهما في الشتاء الحالي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف القادم.

ومن ناحيتهم.. يبدو أن جمهور الزعيم الهلالي، لا يريدون هذين الاسمين؛ حيث اختارو الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان الإيطالي، لتعزيز هذا المركز؛ وهو ما ظهر في فيديو، على هامش اجتماع بين رئيس النادي فهد بن نافل، وعضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، مساء اليوم الخميس.

ابن طلال رد على المطالب الجماهيرية بالتعاقد مع ثيو هيرنانديز؛ قائلًا وهو يمزح: "اللاعب سيأتي بعد الغد"، مع ضحكات من جميع الحاضرين في الاجتماع.

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