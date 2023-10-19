الهلال يفاجئ كيليان مبابي بعد إصابة نيمار .. ويجهز خطة "مختلفة" لليونيل ميسي!

مفاجأة هلالية ضخمة للجماهير بعد إصابة نيمار دا سيلفا جونيور

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يرغب مسؤولو نادي الهلال السعودي، في التعاقد مع اسم عالمي من "الفئة الأولى"؛ لتعويض إصابة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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الفحوصات الطبية أثبتت معاناة نيمار "31 سنة"، من قطع في الرباط الصليبي للركبة؛ بعد الإصابة العنيفة التي تعرض لها مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياض"، مساء اليوم الخميس، عن إعادة الإدارة الهلالية، فتح ملف المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، نجم فريق العاصمة باريس سان جيرمان.

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الهلال حاول في الميركاتو الصيفي الماضي، التعاقد مع مبابي، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة؛ بعد فشل صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وقبل التوجه إلى خيار نيمار.

وحسب نفس الصحيفة، يرغب الزعيم في استغلال عدم تجديد مبابي، عقده مع الفريق الباريسي - حتى الآن -، ودخوله الفترة الحرة من عقده في يناير القادم؛ من أجل التوقيع معه.

وعلى جانب آخر.. لا يزال الهلال، عازمًا على التعاقد مع ميسي، على الرغم من تأكيد الأخير، استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلنت الصحيفة، تجهيز الهلال، عرضًا جديدًا بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية؛ لتقديمه إلى ميسي وإنتر ميامي؛ من أجل حسم الصفقة على سبيل الإعارة.

وشددت الصحيفة، على أن المفاوضات التي سيتبعها نادي الهلال مع ميسي؛ ستكون مختلفة هذه المرة، عن ما حدث في صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن ميسي، فضل الانضمام إلى الفريق الأمريكي، خلال الميركاتو الصيفي، بدلًا من الهلال، الذي عرض عليه راتبًا سنويًا يصل إلى 400 مليون يورو.

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