الهلال يعشق الصعب! .. أوراوا ريد يُجبره على التعادل في ذهاب النهائي الآسيوي

الهلال يختار السيناريو الأصعب في نهائي دوري أبطال آسيا

shahid

تعادل فريق نادي الهلال، أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

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ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب، أو التعادل بأكثر من هدف من أجل حسم اللقب الخامس في تاريخه على الأراضي اليابانية.

تقدم نادي الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق سالم الدوسري، بعد عرضية أرضية من النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، ليسددها سالم في المرمى.

وتعادل شينزو كوروكي في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعد خطأ دفاعي قاتل من جانب لاعبي الهلال.

وحصل سالم الدوسري على كارت أحمر بالدقيقة 86 من عمر المباراة، بسبب ضرب لاعب أوراوا ريد بدون كرة، خلال كرة مشتركة بين اللاعبين.

Shahid