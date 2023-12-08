"الهلال يعاقب نجمه .. لا يعاني من إصابة ويرغب في الرحيل"

مفاجأة كبرى عن أحد نجوم نادي الهلال الدوليين

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أثار الإعلامي الرياضي عمر الكاملي، "الجدل" بشأن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ وذلك بعد غيابه الطويل عن القائمة.

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من مسابقة أبطال آسيا.

الكاملي قال في تصريحات مع برنامج "الديوانية": "لديّ معلومة شبه مؤكدة عن الحارس الدولي محمد العويس، وغيابه عن قائمة الزعيم الهلالي، طوال الفترة الماضية".

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وزعم الإعلامي الرياضي، أن العويس لا يُعاني من أي إصابة، وأن غيابه عن قائمة الهلال، في الفترة الحالية؛ بسبب عقوبة انضباطية مفروضة عليه من مجلس إدارة النادي.

وكشف عمر الكاملي، عن أن العويس، يرغب في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والانتقال إلى الشباب؛ بسبب قلة مشاركاته في المباريات، بعد التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.

وأشار الكاملي، إلى أن العويس، يرغب في الانتقال إلى نادي الشباب، منذ الميركاتو الصيفي الماضي؛ ولكن رحيل الحارس المخضرم عبد الله المعيوف إلى الاتحاد، أوقف الصفقة.

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