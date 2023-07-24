الهلال يطلب التعاقد مع ليفاندوفسكي في هذا الوقت .. ومهاجم برشلونة يحسم قراره!

لا تمر ساعة إلا ويظهر اسم عالمي جديد يرتبط بنادي الهلال!

اسم جديد دخل أجندة نادي الهلال، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة؛ ضمن خطة المملكة العربية السعودية، لتحويل دوري روشن، إلى واحد من أفضل 5 مسابقات في العالم.

الهلال ضم في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى لاعب الارتكاز روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، وضع نادي الهلال، المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، على رأس أولوياته؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، صيف عام 2024.

وكشف بن جاكوبس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن ليفاندوفسكي، لا يُفكر في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين إطلاقًا، في الوقت الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن المهاجم البولندي، ضمن العديد من الأسماء التي تفاوض معها الزعيم في الفترة الأخيرة؛ حيث سبقه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش.

جدير بالذكر أن روبيرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى نادي برشلونة الإسباني، في صيف 2022، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني؛ حيث يرتبط بعقد مع الفريق، حتى 30 يونيو 2026.