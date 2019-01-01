الهلال يطلب استثناء كاريلو من مواجهة بيرو وتشيلي

إدارة الزعيم طلبت من الاتحاد البيروفي عدم استدعاء كاريلو للمواجهة الودية الدولية

تعمل إدارة نادي الهلال السعودي بكل قوة على الاتفاق مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم من أجل السماح بتواجد اللاعب أندريه كاريلو جناح الفريق في معسكر الأزرق قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

إدارة الزعيم طلبت من الاتحاد البيروفي عدم استدعاء كاريلو للمواجهة الودية الدولية المقررة أمام منتخب تشيلي في 20 نوفمبر.

ويأتي هذا الطلب من قبل إدارة الهلال، نظرًا لأن هذه المباراة تسبق لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني في اليابان بأربعة أيام.

نادي الهلال يواجه أواراوا الياباني يومي 9 و24 من الشهر الحالي في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تُقام مباراة الذهاب في الرياض، بينما يُقام الإياب في اليابان.

‏الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أبدى دعمه للهلال بعد موافقة مدرب الأخضر هيرفي رينارد على طلب نادي الهلال بالسماح للاعبيه الدوليين بالعودة إلى ناديهم بعد مباراة المنتخب مع أوزبكستان قبل نهائي دوري أبطال آسيا للحاق بالمعسكر.

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يُذكر أن الزعيم سيقيم معسكرًا تدريبيًا في اليابان لمدة أسبوع يسبق لقاء الإياب وهناك رغبة للمدير الفني رازفان لوشيسكو في تواجد جميع اللاعبين في هذا المعسكر.