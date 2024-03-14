الهلال يضرب بيدٍ من حديد .. دعوى قضائية بعد الإساءة والتشكيك في نزاهة ألقابه!

تحرك عاجل من الإدارة الهلالية..

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تحرك مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، برئاسة فهد بن نافل، بشكل عاجل؛ بعد الاتهامات الخطيرة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.

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الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتحقيقه 28 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات؛ ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق، الذي كان مسجلًا باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس بـ27 فوزًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، شرعت الإدارة الهلالية، في رفع دعوى قضائية، ضد عضو مجلس إدارة أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الصحيفة أشارت مساء اليوم الخميس، إلى أن عضو مجلس إدارة النادي السعودي - الذي لم تذكر اسمه -؛ ظهر في فيديو أساء خلاله للهلال.

وكل المؤشرات تؤكد على أن المقصود؛ هو سعود النعيس، عضو مجلس إدارة نادي الطائي، الذي صرح في مقطع فيديو؛ قائلًا: "الهلال بيأخذ كل شيء، لأن الجميع معه.. إدارة ولاعبون وحكام"؛ في تشكيك صريح ضد نزاهة ألقاب الفريق الأزرق.

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