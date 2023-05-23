الهلال يواصل نتائجه السيئة في الدوري

سقط نادي الهلال، في فخ الخسارة (0-2) أمام العدالة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد نادي الهلال، عند النقطة 53 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، وبفارق الأهداف عن الشباب "الثالث"، والذي يلعب مع النصر، الليلة.

وقدّم الزعيم الهلالي، مستوى سيء في المباراة، مع إهدار بعض الفرص؛ خاصة عن طريق نجمه الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيته، سجل العدالة، هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23، بواسطة نجمه ماركوس أنتونسون؛ بعد لمس الكرة ليد محمد البريك، ظهير أيمن الهلال.

وعلى الرغم من لعب العدالة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 48، عقب طرد عبدالعزيز العلاوي؛ إلا أن الهلال فشل في استغلال هذا الأمر، بل وتلقى الهدف الثاني في الدقيقة 84، عن طريق بيدرو بوجينيو؛ ليقترب من تحقيق أسوأ مركز له منذ تطبيق نظام الاحتراف.