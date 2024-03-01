الهلال يسخر من الاتحاد .. و"إدارة الحائلي تتحرك قانونيًا ضد التلاعب التلفزيوني"!

تطورات مثيرة بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد..

SHAHID

سخر نادي الهلال من "نظيره" الاتحاد؛ بعد الفوز الكبير في كلاسيكو المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال قلب تأخره بهدف، إلى الفوز على الاتحاد (3-1)، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الهلال نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صور من هدف سعود عبد الحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، في شباك ناديه السابق الاتحاد.

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وعلق الزعيم الهلالي على الصور؛ قائلًا: "يسجّل كذا كذا"؛ في سخرية للهتاف الاتحادي الشهير، والذي انتشر قبل عامين من الآن "يمشي كذا كذا".

وعلى جانب آخر.. فجّر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بعد الجدل التحكيمي الذي شهده الكلاسيكو.

الفريح أعلن تجهيز الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، "شكوى رسمية" لتقديمها إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لمعرفة تداعيات إلغاء "ركلة جزاء" النجم المصري أحمد حجازي، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وكتب الإعلامي الرياضي عبر حسابه بمنصة "إكس": "إدارة الاتحاد ترغب في فتح تحقيق شامل، عن من يقف خلف تقنية الفيديو (فار) والإخراج".

وزعم عبد الرحمن الفريح، بـ"إخفاء" لقطات تلفزيونية عن الحكم؛ تظهر "مسك" السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، للنجم المصري، داخل منطقة الـ18؛ قائلًا: "الموضوع خطير جدًا، وتركه بدون فتح تحقيق فيه، واستدعاء المخرج الذي أخفى اللقطات، سوف يضر بعدالة المنافسة".

SHAHID