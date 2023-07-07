الهلال يستهدف ضم نجم جلطة سراي "المهدد بالقتل"

هل ينجح الهلال في ضم لاعب جلطة سراي؟

يستهدف نادي الهلال التعاقد مع أحد نجوم جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ويُريد الهلال التعاقد مع الصفقة الأجنبية الثالثة له، بعدما حسم التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية إلى أن الهلال يستهدف ضم الإيطالي نيكولو زانيولو لاعب جلطة سراي التركي، والذي كان لاعبًا في روما، بناءً على طلب المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

ومن المحتمل أن يتم إجراء اجتماع بين مفاوضي الهلال ووكيل أعمال زانيولو، من أجل التفاوض بشأن إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن زانيولو مهاجم جلطة سراي، ترك روما بعدما رفض الرحيل عن الفريق في شتاء 2023 إلى بورنموث الإنجليزي، ليتجمهر حوالي 15 مشجعًا أمام منزل اللاعب طوال الليل، وهتفوا ضده بكلمات مهينة وتهديدات بالقتل، ليطلب اللاعب تدخل الشرطة وقتها.