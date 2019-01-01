الهلال يستهدف بيع عقد محمد جحفلي

إدارة الزعيم تستهدف الاستفادة مادياً قبل نهاية عقده في ديسمبر المقبل.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن رغبة إدارة النادي في بيع عقد اللاعب محمد جحفلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم تستهدف الاستفادة مادياً قبل نهاية عقده في ديسمبر المقبل.

جحفلي دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده الاحترافي قبل 10 أيام، دون أن تكون وجود أي مبادرات إدارية لتقديم عرض للاعب لتجديد عقده.

وتابع الكاميروني عن الفوز على الهلال بخماسية: "لم تكن مفاجأة لفريقنا، من يتابعنا طوال الموسم، يرى أنه نتاج لما قدمنا من بذل جهد كبير وكفاح متواصل من جميع أفراد الفريق"🗣️ pic.twitter.com/bRGY9PTFhc — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 10, 2019

اللاعب يمتلك حاليًا العديد من العروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين وعلى رأسها ناديي الاتفاق والفتح.

وكان جحفلي قد انضم لنادي الهلال قادمًا من نادي الفيصلي نهاية عام 2014 ولعب للفريق الأول 4 مواسم ونصف الموسم.

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يُذكر أن جحفلي قد حصل على شهرة كبيرة بعد هدفه الشهير والذي عادل به نتيجة مباراة نهائي كأس الملك أمام النصر في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، قبل أن يحسم الفريق البطولة بركلات الجزاء.