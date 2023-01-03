الهلال يستعيد أحد مصابيه قبل مواجهة الاتحاد

الكلاسيكو يُقام الخميس القادم

Shahid

حمل مران الأمس في الهلال أخبارًا سعيدة للمدرب رامون دياز، إذ شهد مشاركة المالي موسى ماريجا وظهوره بمستوى جيد جدًا يؤكد جاهزيته التامة لمواجهة الاتحاد.

الهلال يُواجه مستضيفه في جدة يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ويهدف الفريق إلى إلحاق الخسارة الأولى بالفريق الجداوي هذا الموسم.

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ماريجا كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام ضمك للإصابة، ولكنه تعافى وأصبح جاهزًا للعب، بل وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن دياز يعتمد عليه كأحد أهم الأسلحة في مواجهة الاتحاد.

الهلال سيفتقد خلال المواجهة للثلاثي المصاب، ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك، بجانب مصعب الجوير لتواجده مع المنتخب السعودي للمشاركة في خليجي 25.

الاتحاد من الجانب الآخر يغيب عنه ثلاثي المنتخب أحمد بامسعود ومدالله العليان وعوض الناشري.

Shahid