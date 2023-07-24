الهلال يرفض عرضًا فرنسيًا لضم مدافعه

فرصة احتراف عظيمة لأحد اللاعبين السعوديين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض الهلال عرضًا رسميًا من نادي كليرمون الفرنسي للتعاقد مع مدافعه سعود عبد الحميد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الهلال يعمل حاليًا على بناء فريق قوي من الأجانب والمحليين لتعويض الموسم المخيب في 2022-2023 والذي خسر خلاله الدوري ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية ولم يُنقذه من موسم صفري سوى الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

النادي تعاقد رسميًا مع 3 نجوم أجانب، خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وحسم عمليًا ضم مالكوم وألكسندر ميتروفيتش، ويُحاول ضم حسان تمبكتي ومتعب الحربي من الشباب.

الرياضية أوضحت أن العرض الفرنسي وصل الهلال يوم 23 يونيو الماضي ويطلب التعاقد مع الظهير الجوكر بالإعارة مع أحقية الشراء الصيف القادم، لكن الإدارة الزرقاء ردت عليه بالرفض التام يوم 8 يوليو الماضي بحجة الحاجة لخدمات اللاعب خلال الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن كليرمون عاد وأجرى محاولة أخيرة لإقناع الهلال بالتخلي عن عبد الحميد خلال الأسبوع الماضي لكنه واجه نفس الرفض لتمسك النادي والمدرب جورج جيسوس به.

أحمد شيفير رئيس ومالك النادي الفرنسي قال للصحيفة عن تلك المفاوضات "نحن مهتمون بكسب خدمات سعود عبد الحميد الصيف الجاري. الهلال اتَّخذ قرارًا بالاحتفاظ بسعود، ونحن نقدِّر ذلك، وبذلنا جهودًا كبيرة لضمه، لكن ناديه رفض الأمر".