الهلال يرفض "شرط لياو" ويتقدم بعرض ضخم لضمه من ميلان

هل يتمسك الروسونيري بموقفه؟

تقدم نادي الهلال السعودي بعرض قيمته 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الجناح البرتغالي رافائيل لياو لاعب نادي ميلان الإيطالي.

لياو ارتبط بالرحيل عن الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط أنباء حول تمسك ميلان بالتخلي عنه مقابل الشرط الجزائي في عقده مقابل 175 مليون يورو.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أفادت أن الهلال يرفض تفعيل الشرط الجزائي في عقد لياو الممتد حتى يونيو 2028، ويريد الدخول في مفاوضات مع ميلان لتقليل السعر.

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وكان صاحب الـ25 سنة قد دخل ضمن اهتمامات ميلان في شهر مايو الماضي، لرغبة جورج جيسوس مدرب الفريق التعاقد معه لدعم هجومه الموسم القادم، حيث سبق أن أشرف على تدريبه مع سبورتينج لشبونة في موسم 2017/2018.

جدير بالذكر أن الجناح البرتغالي المتواجد مع بلاده في يورو 2024 بألمانيا هذا الشهر، سجل 15 هدفًا وصنع 14 في 47 مباراة لعبها مع ميلان بكل البطولات الموسم الماضي.