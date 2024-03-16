الهلال يرفض السقوط أمام ضمك ويخطف الفوز في الوقت القاتل

قطار الهلال يواصل حصد النقاط...

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حقق الهلال فوزًا ثمينًا على حساب ضمك، بهدفين مقابل هدف ضمن إطار مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي، والتي جمعت بينهما على ملعب المملكة آرينا.

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وبهذه النتيجة وصل الهلال، إلى النقطة 68 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 34 في المركز السابع.

وفي الدقيقة الثالثة، جاء التهديد الأول للهلال بعد ركنية من الجانب الأيسر، قابلها سافيتش برأسية قوية، وكاد البليهي أن يتابعها بلمسة في الشباك، ولكنها مرت بسلام على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 20، استمر طوفان هجمات الهلال بعرضية من الجانب الأيمن قابلها سافيتش برأسية قوية ولكنها مرت فوق المرمى.

وفي الدقيقة 23 تألق مصطفى زغبة، حارس مرمى ضمك وتصدى لتسديدة قوية من مالكوم، الذي استلم الكرة من الجانب الأيسر وتوغل بها إلى منطقة الجزاء، وسدد تسديدة قوية ولكن زغبة تصدى لها ببراعة.

وبعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، أرسل سعود عبد الحميد عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى لها ميتروفيتش برأسية مرت بجوار القائم.

وكان التهديد الأول لضمك، قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، بعد احتساب الحكم ركلة حرة مباشرة لعبها نكودو بقوة، ولكن بونو يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وبهجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى سالم الدوسري في الجانب الأيسر، الذي مرر الكرة إلى ميروفيتش الذي لعب الكرة عرضية من لمسة واحدة، ولكن زغبة يتصدى لها.

واستمر طوفان هجمات الهلال في الشوط الثاني، وسط تماسك من دفاع الضيوف، حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بأقل من ربع ساعة.

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في الدقيقة 78 جاءت عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى الطرف الأيسر ثم تمريرة إلى سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة قوية في مرمى زغبة.

وفي الدقيقة 86، وعلى عكس سير المباراة جاءت عرضية من الجانب الأيسر لضمك، وصلت إلى أنتوليتش الذي سدد الكرة من لمسة واحدة في شباك ياسين بونو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لعب ناصر الدوسري عرضية متقنة من الجانب الأيسر، ارتقى لها ميشايل ديلجادو برأسية قوية سكنت المرمى، ليخطف الموج الأزرق نقاط المباراة كاملة.

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