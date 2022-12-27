الهلال يرد على احتجاج النصر بشأن كنو

كنو شارك في مباراة النصر والهلال يوم أمس الإثنين

Shahid

رد مصدر مسؤول من الهلال على احتجاج النصر بشأن مشاركة محمد كنو في مباراة الطرفين التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

كان مسلي آل معمر رئيس النصر قد أعلن عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أن ناديه سيحتج على مشاركة كنو بحجة عدم انتهاء إيقافه، مشيرًا إلى أنه يعلم أن الاحتجاج سيُرفض من اتحاد كرة القدم السعودي ولكنهم سيتجهون بعدها لمركز التحكيم الرياضي ويثقون أنه سينصفهم على حد قوله.

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ويدور الخلاف حول جواز احتساب مدة توقف الدوري السعودي قبل وخلال إقامة كأس العالم قطر 2022 ضمن فترة الإيقاف التي بدأت في مايو الماضي أم لا، وقد سبق أن احتج الباطن على مشاركة اللاعب لكن اتحاد الكرة رفض احتجاجه فيما أكد الهلال تلقيه خطابًا يُفيد بانتهاء الإيقاف في أكتوبر الماضي.

صحيفة الرياضية نقلت عن مصدر مسؤول في إدارة الهلال قوله "لدينا خطابًا ينص على انتهاء عقوبة كنو، خاطبنا الأمانة العامة في الاتحاد السعودي وردت علينا بإفادة غرفة فض المنازعات بانتهاء الإيقاف في 20 أكتوبر الماضي".



وأتم "مشاركة كنو سليمة واتحاد الكرة المعني بالعقوبة أشرك اللاعب مع المنتخب في مونديال كأس العالم قطر 2022 الأخير".

يُشار إلى أن إيقاف كنو جاء بسبب تجديد عقده مع الهلال عقب توقيعه لعقد جديد للانتقال إلى النصر في يناير الماضي.

Shahid