الهلال يذل الدحيل بسباعية ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة في تاريخه

تأهل فريق نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 في نصف النهائي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

وبذلك ضرب الهلال موعدًا أمام فريق أوراوا ريد الياباني في المباراة النهائية، حيث ستقام مباراة الذهاب في السعودية يوم 29 أبريل المقبل، على أن قام مباراة العودة في اليابان يوم 6 مايو.

تقدم النيجيري إيجالو بالهدف الأول بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليُضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 10.

وأضاف المالي موسى ماريجا الهدف الثالث للهلال بالدقيقة 14، قبل أن يُضيف الهدف الثاني له والرابع للهلال بالدقيقة 27.

وسجل سالم الدوسري هدفًا بالدقيقة 38، ليُنهي الشوط الأول بتقدم الهلال بخمسة أهداف دون رد، ليُصبح أول فريق يحقق هذا الرقم في تاريخ دوري أبطال آسيا.

إيجالو سجل الهدف السادس للهلال بالدقيقة 48 من عمر اللقاء، وأضاف الهدف الرابع له "سوبر هاتريك" والسابع للهلال بالدقيقة 63.