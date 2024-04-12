"الهلال يذكرني بأيام المدرسة".. ذهب السوبر لا يمنع نيمار من السخرية

نيمار يشارك الهلال احتفالية التتويج بكأس السوبر في أبوظبي

الفوز بدون مجهود.. هكذا علق النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الهلال، بشكل ساخر على حمل الميدالية الذهبية لبطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

النجم البرازيلي، الذي يغيب عن الملاعب لنهاية الموسم بعد إصابته في الرباط الصليبي والغضروف، تواجد برفقة زملائه على منصات التتويج، بعد فوز الهلال بلقب كأس السوبر، للمرة الرابعة في تاريخه، إثر فوز كاسح على الاتحاد بنتيجة (4-1)، في مباراة النهائي التي استضافها ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، لنيمار وهو يتحدث عن تتويج الهلال باللقب، قائلًا "هذا مثل أيام المدرسة، الشباب يقومون بالعمل، وأنا أحضر فقط للحصول على الدرجات".

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وحرص الهلال على دعوة نيمار لمتابعة نهائي السوبر من مدرجات ملعب محمد بن زايد، كما فاجأه سالم الدوسري، قائد الفريق، بعد إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 44، بالاحتفال على طريقته.

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال، في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى يونيو 2025، في صفقة تقدر بقيمة 90 مليون يورو.