الهلال يخرج عن صمته .. ويكشف حقيقة الاتفاق مع ليونيل ميسي

هل اتفق الهلال مع ليونيل ميسي؟

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رد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على أنباء "الاتفاق" مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم.

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صحف عالمية عديدة أعلنت اتفاق نادي الهلال مع ميسي؛ على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول، مقابل 400 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصادر هلالية، اليوم الجمعة، عدم صحة الأنباء المنتشرة؛ بشأن الاتفاق مع الأسطورة الأرجنتينية؛ سواء شفويًا أو كتابيًا.

واعترفت المصادر، بوجود اتصالات يومية مع بيئة ليونيل ميسي؛ في محاولة لإقناعه بـ"الانضمام" إلى نادي الهلال، بالإضافة إلى التفاوض مع بعض اللاعبين المقربين منه؛ مثل القائد الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، أعلن رحيله قائده بوسكيتس، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ مع تلقيه عروضًا من الهلال والنصر والشباب، للتعاقد معه.

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