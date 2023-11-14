الهلال يختار "هدف الاتحاد" بديلًا لنيمار .. ونجمه قد ينتقل إلى آرسنال في صفقة مفاجئة

تطورات مفاجئة في ميركاتو نادي الهلال السعودي

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يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، اختاروا بديل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم "المصاب".

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نيمار خضع لعملية جراحية، في الأيام القليلة الماضية؛ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا لشبكة "talksport"، من الممكن أن ينتقل النجم البرازيلي ريتشارليسون، إلى الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، كبديل لنيمار جونيور.

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وكشفت الشبكة، عن أن الصفقة متوقفة على موافقة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ خاصة بعد ترحيب اللاعب، بالانتقال إلى الملاعب السعودية.

وارتبط اسم ريتشارليسون في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الذي حاول ضمه، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

وعلى جانب آخر.. دخل عملاق إنجليزي، في منافسة شرسة مع مواطنه نيوكاسل يونايتد؛ للتعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال.

شبكة "talksport" أعلنت عن رغبة قوية من نادي آرسنال، في التعاقد مع نيفيش، خلال الميركاتو الشتوي القادم، مستغلًا القرار الإنجليزي المرتقب، الذي قد يمنع اللاعب، من الانتقال إلى نيوكاسل.

الأندية الإنجليزية تصوت في 21 نوفمبر الجاري، على قرار يمنع الأندية المنتمية لـ"نفس الكيان"، من تبادل اللاعبين، خلال الانتقالات الشتوية أو على سبيل الإعارة.

وإذا تمت الموافقة على القرار؛ سيُحرم نيفيش من ارتداء قميص نيوكاسل، التابع لصندوق الاستثمارات السعودي؛ وهو نفس الجهة التي تستحوذ على الزعيم الهلالي.

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