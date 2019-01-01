الهلال يحرم كاريلو من المشاركة مع بيرو في كوبا أمريكا

منتخب بيرو يتواجد حاليًا في البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجرت أحدى الصحف البيروفية صدمة للاعب نادي الهلال أندريه كاريلو، بسبب عدم تواجده بشكل أساسي في مبارياته منتخب بلاده المشاركة حاليًا في بطولة كوبا أمريكا.

منتخب بيرو يتواجد حاليًا في البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، حيث يحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع راقصي السامبا.

صحيفة "futebolatino" قالت أن تواجد كاريلو في نادي الهلال، وعدم تواجده في نادي اوروبي حرمه من المشاركة أساسيًا رفقة منتخب بلاده.

مصادر صحفية تؤكد اقتراب إدارة الهلال من التوقيع مع المدرب الفرنسي برونو جينيسيو مدرب ⁧ليون⁩ الفرنسي🔵

قرار موفّق من الإداره؟🤔 pic.twitter.com/AZYMDsxILC — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 21, 2019

ولا يزال مصير لاعب نادي بنفيكا الذي انتهت اعارته لنادي الهلال غامضًا حيث ترغب العديد من الأندية في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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تقارير مقربة من الزعيم أشارت إلى أن رئيس الهلال الجديد فهد بن نافل سيلعب دورًا في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعد حسم منصب رئاسة النادي.