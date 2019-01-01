الهلال يحدد موعد وصول خربين إلى معسكر النمسا

بعد عدة مشاكل تم حلها المهاجم السوري يصل إلى المعسكر الإعدادي للهلال

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الهلال السعودي، موعد وصول مهاجم السوري عمر خربين، إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد، والمقام في النمسا.

ويقيم الهلال معسكراً تحضيرياً استعداداً للموسم الجديد، واستئناف مباريات دوري أبطال آسيا، في النمسا يتخلله عدد من المباريات الودية.

وغاب المهاجم السوري، عن معسكر الزعيم في النمسا الذي انطلق اول الشهر الجاري، بسبب مشاكل في اورق التأشيرة الخاصة به إلا أنه تم علاجها.

ومن المنتظر ان يصل خربين إلى صفوف الهلال في النمسا، يوم الأربعاء القادم وفقاً لصحيفة الرياضية بعدما أنهى إجراءات التأشيرة.

ولعب خربين النصف الثاني من الموسم المنصرم، معاراً في صفوف بيراميدز المصري واحتل معهم المركز الثالث، ليضمن الفريق المشاركة الأفريقية الموسم المقبل في الكونفدرالية.