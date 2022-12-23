الهلال يحدد موعد انضمام رونالدو إلى النصر!

هل يحسم النصر التعاقد مع رونالدو خلال الأيام القادمة؟

مازالت محاولات مسؤولي النصر مستمرة، من أجل حسم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لتدعيم صفوف العالمي.

Shahid

ويتواجد رونالدو خلال الوقت الحالي في دبي بالإمارات، من أجل قضاء فترة الراحة بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، وهو الأمر الذي يستغله نادي النصر حاليًا، من أجل إقناعه بالتوقيع للعالمي.

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ونشر الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي النصر يضغط على كريستيانو رونالدو من أجل التوقيع معه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأشار جاليتي إلى أن النصر يريد حسم صفقة رونالدو، قبل مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وفي حال نجاح النصر في التعاقد مع رونالدو، فسيتم تسجيله فورًا، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع العالمي بداية من 1 يناير 2023.

Shahid