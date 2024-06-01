بعد مسيرة طويلة .. الهلال يحدد أول اسمين في قائمة الراحلين بميركاتو الصيف

كشفت تقارير صحفية، عن أول الأسماء الراحلة عن الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأنهى الهلال موسمه الاستثنائي، أمس الجمعة، بتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على النصر بركلات الترجيح (5-4)، ليحقق الثلاثية المحلية (دوري روشن، كأس الملك، كأس السوبر السعودي).

وفي الوقت الذي حصل فيه لاعبو الهلال على راحة لمدة شهر، تبدأ الآن مهمة الإدارة في تصفية القائمة، حيث يسعى الزعيم لتدعيم صفوفه بأسماء قوية حتى يواصل هيمنته على كرة القدم السعودية.

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وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الثنائي صالح الشهري ومحمد الجحفلي، هما أول الراحلين عن الهلال هذا الصيف بعد نهاية عقديهما في 30 يونيو الجاري، وبات بإمكانهما التوقيع إلى أي نادً جديد.

والتحق الشهري (30 عامًا)، بصفوف الهلال في أكتوبر 2020 قادمًا من الرائد، حيث خاض بقميص الزعيم 139 مباراة أحرز خلالها 24 هدفًا وصنع 6، وكان أحد أبرز العناصر المساهمة في حصد الفريق للقب دوري أبطال آسيا 2021.

كما يعتبر جحفلي (33 عامًا) من اللاعبين أصحاب البصمات المؤثرة في الهلال، حيث خاض مع الفريق 218 مباراة، منذ انضمامه للفريق في يناير 2015 قادمًا من الفيصلي، وسجل 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.