"الهلال يحتاج لمنافس" .. وليد الفراج يطالب بنقل صراع ريال مدريد وبرشلونة إلى السعودية!

وليد الفراج يفاجئ أندية دوري روشن بتصريح مثير عن الهلال..

SHAHID

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة دفاعية عن نادي الهلال، إزاء حملات التشكيك في استعانة الفريق بالتحكيم للفوز في المباريات، قائلًا إن الفريق يحتاج لمنافس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الفراج تغريدة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "استمرار الهلال كمنافس رئيسي كل هذة السنوات اكبر من تسطيح الامر بالتحكيم والتفاصيل الصغيرة التي يخفف فيها بعض الجمهور من حجم الفوارق الفنية الواضحة. وحتى يكون لدينا دوري اقوى نحتاج منافس له محلي بمدينته ومنافس رئيسي على المستوى الوطني، هكذا تكون المنافسة اجمل واكثر جوده."

وأضاف "احترم كل الأندية وتاريخها وحاضرها وجماهيريتها لكنني مقتنع بأن الدوري السعودي سيكون ممتعا اكثر ومؤثرا بشكل اكبر لو كان التنافس فيه بين قطبي مدينتين مما يجعل لمباريات الذهاب والاياب حسابات فنية اكثر جودة وحماسة جماهيرية جذابه للجوار والخارج. مدريد وبرشلونة نموذجا".

وفي سياق متصل، انتقد الفراج ظاهرة قلة الحضور الجماهيري، لمباريات دوري روشن السعودي، رغم زيادة عدد الفريق إلى 18 فريقًا، قائلًا "اهم معيار لتحديد نجاح دوري روشن هذا الموسم هو العدد الإجمالي للحضور الجماهيري ومتوسط الحضور في كل مباراة ، واعتقد ان الأرقام ستعكس نموا ضعيفا بالرغم من زيادة عدد الاندية من 16 إلى 18 وبالتالي العدد الإجمالي للمباريات ارتفع بينما عدد الجمهور الإجمالي لم يرتفع بنفس النسبة! ليه؟"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلق الفراج على اللقطات الجماهيرية لتصرفات اللاعبين المثيرة للجدل داخل الملعب، بقوله "بعض جمهورنا اصبح لا يستمتع بحضوره للمدرجات! كيف يستمتع وهو متفرغ لمراقبه زلات لاعبي المنافس ويطاردهم بكاميرا الجوال لاصطياد لقطات هامشية او انفعالية للاعبين من اجل تحريض لجنة الانضباط لايقاف هذا او ذاك. ايها الاحبه.. الموسم شبه انتهى وطارت الطيور بارزاقها."

SHAHID