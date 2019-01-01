الهلال يجدد عقد متعب المفرج حتى 2024

فهد المفرج يجدد عقده مع الهلال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نجح نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، في تجديد عقد متعب المفرج، مدافع الفريق، وذلك تمهيدًا لإعارته إلى صفوف الشباب.

الشباب طلب من الهلال الحصول على خدمات المفرج لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووافق مسؤولي الزعيم على الصفقة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تجديد عقد فهد المفرج حتى 2024.

فهد المفرج شارك الموسم الماضي مع فريق التعاون، وقدم مستوى جيد، وتوج معه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن المفرج سيحصل على 3 ملايين ونصف المليون ريال في الموسم مع فريق الهلال.

ويتبقى الإعلان عن انتقال متعب المفرج من الهلال إلى الشباب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.