"الهلال يتورط في عقد نجمه" .. 72 مليون ريال للمباراة الواحدة!

لاعب الهلال يحصل على مبلغ جنوني..

كشف الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، عن حصول أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على مبلغ "خرافي"، مقابل المباراة الواحدة.

الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، بالحصول على الثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، بدون أي هزيمة؛ وذلك على الرغم من النكسة الآسيوية، بالخروج من نصف نهائي دوري الأبطال، على يد العين الإماراتي.

الطريقي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حصول الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، على "كامل عقده" مع نادي الهلال، في الموسم الرياضي الماضي؛ على الرغم من إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

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وأشار الإعلامي الرياضي، مساء اليوم الإثنين، إلى أن راتب نيمار جونيور مع الزعيم الهلالي؛ يُقدر بـ90 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضح أن نيمار حصل على 18 مليون يورو "72.5 مليون ريال سعودي"، في المباراة الواحدة بقميص الهلال، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك بعد أن خاض 5 لقاءات فقط "إجماليًا"؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها.

واعتبر صالح الطريقي، أن نادي الهلال "تورط" في صفقة التعاقد مع الساحر البرازيلي؛ مثلما حدث مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، عندما ضم اللاعب في صيف 2017، قادمًا من العملاق الإسباني برشلونة، مقابل 222 مليون يورو.

جدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع نيمار في صيف عام 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، مقابل 80 مليون يورو تقريبًا؛ حيث خاض اللاعب 5 مباريات فقط؛ قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.