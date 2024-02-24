الهلال يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة الاتفاق

الهلال يسعى لمواصلة الانتصارات في دوري روشن على حساب الاتفاق

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تلقى نادي الهلال خبرًا سعيدًا، قبل مباراة المرتقبة أمام الاتفاق مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الجهاز الطبي لنادي الهلال، منح الضوء الأخضر للصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن سافيتش سيُشارك في مباراة الاتفاق المقبلة، بعدما تعافى من الإجهاد البدني الذي أبعده عن مباراة سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

وأكدت الصحيفة أن سافيتش حضر في النادي الصحي مساء السبت، من أجل المتابعة من جانب الجهاز اللياقي والطبي لحالته.

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ويبحث نادي الهلال للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة التي يحققها، بعدما نجح في الوصول إلى 23 مباراة دون أن يخسر، وذلك حينما يواجه الاتفاق في الدمام الإثنين المقبل.

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