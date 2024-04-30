فيديو | الانتصار السابع جاء بعشرة لاعبين! .. الهلال يتلاعب بالاتحاد ويطيح به من كأس الملك

كلاسيكو مثير انتهى بإقصاء الاتحاد من كأس الملك!

حقق الهلال انتصاره السابع في الموسم الجاري أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، اليوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول.

المباراة اشتعلت سريعًا بعد مرور ثماني دقائق من انطلاق صافرة البداية، إذ أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا للنمور، مستغلًا خطأ مدافع الزعيم خاليدو كوليبالي في رد الكرة لحارسه المغربي ياسين بونو، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، تقرر إلغاء الهدف بداعي تسلل مهاجم النمور.

فيما كانت الكلمة للزعيم في الدقيقة 25، بعدما وصلت كرة للبرازيلي ميشايل من مواطنه مالكوم على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء، في غياب تام للرقابة الدفاعية، لينفرد بالحارس عبدالله المعيوف مراوغًا إياه، حتى أسكن الكرة الشباك.

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وبعدها بخمس دقائق فقط، تألق المعيوف أمام انفراد جديد لميشايل، إذ تصدى لهجمة مرتدة على مرتين؛ الأولى من أمام البرازيلي ثم ارتدت الكرة لتجد سعود عبدالحميد؛ ظهير الهلال، لكن حارس العميد شتت الكرة بقدمه قبل أن يتمكن منها خصمه.

فيما جاء ثاني الأهداف الزرقاء في الدقيقة 36 عن طريق مالكوم بعد تمريرات ثلاثية مع أليكساندر ميتروفيتش وياسر الشهراني، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

فيما كانت المفاجأة الصادمة للهلال هي إشهار حكم اللقاء الفرنسي بينوا باستيان الكارت الأحمر المباشر في وجه لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 42، على إثر تدخل عنيف على قدم أحمد الغامدي؛ لاعب النمور.

وبغرابة شديدة أهدر حمدالله فرصة هدف محقق في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، بعدما وصلته تمريرة رائعة من فواز الصقور بينما هو منفرد تمامًا بالحارس بونو، لكن تسديدة مهاجم العميد سكنت أعلى الشباك من الخارج.

وعلى خطاه سار زميله مروان الصحفي بعده بدقيقة واحدة، مهدرًا انفراد جديد، هذه المرة أمسك بونو الكرة من أمامه.

وانتهى الشوط الأول باشتباك بالأيدي بين سعود كريري؛ مدير إدارة الكرة في الهلال، وأحد إداريي العميد، أسفر عن إشهار الحكم الكارت الأحمر في وجه الثنائي.

وفي الدقيقة 67 من عمر اللقاء، أتت الانفراجة للاتحاد وأدرك التعادل، بهدف عن طريق حمدالله، بعدما وصلت له عرضية من الجهة اليسرى من أحمد الغامدي خلف مدافعي الزعيم، أسكنها بسهولة شباك المغربي بونو.

فيما تألق الحارس المميز بونو في الدقيقة 81 أمام تسديدة صاروخية بأقدام جوتا من خارج منطقة الجزاء، محولًا إياها لضربة ركنية.

فيما كتب سعود عبدالحميد كلمة النهاية السعيدة للهلاليين بهدف قبل نهاية المباراة بثماني دقائق فقط، بعد هجمة مرتدة، وصلت لمالكوم على الجهة اليمنى من منطقة جزاء الاتحاد، ثم مررها للمنفرد بالحارس سعود، الذي أسكنها الشباك ببراعة.

بهذا الفوز يصعد الهلال للنهائي منتظرًا الفائز من مواجهة النصر والخليج، التي ستقام غدًا الأربعاء.

يذكر أن الاتحاد خسر ست مرات في الموسم الجاري أمام الهلال - قبل لقاء الليلة-، بدأها بربع نهائي البطولة العربية (3-1)، ثم في الدوري ذهابًا وإيابًا (4-3) و(3-1)، ففي ربع نهائي دوري أبطال آسيا (4-0) في مجموع المباراتين، وأخيرًا نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي (4-1).