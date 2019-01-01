الهلال يتغلب على بريني السلوفيني بسباعية قبل مواجهة أودينيزي

الزعيم الهلالي يخوض مساء اليوم مباراة ودية قوية، حيث يستعد لمواجهة أودينيزي الإيطالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على حساب نادي بريني السلوفيني بنتيجة 7\1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل في النمسا.

أهداف الهلال في المباراة جاءت عن طريق كلاً من :"سوريانو (هدفين)، محمد الشلهوب، ناصر الدوسري، عمر خربين، هتان باهبري، أحمد أشرف".

وكان الهلال قد خاض مباراتين وديتين من قبل خلال المعسكر المُقام حاليًا في النمسا، من أجل الإعداد للموسم الجديد 2019\2020.

الزعيم الهلالي يخوض مساء اليوم مباراة ودية قوية، حيث يستعد لمواجهة أودينيزي الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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يُذكر أن نادي الهلال يستعد لمواجهة الأهلي مطلع أغسطس المُقبل في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي تُقام بنظام الذهاب والعودة.