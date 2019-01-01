الكوري الجنوبي شان هيون سوو يدعم دفاع الهلال

لاعب طوكيو الياباني شان هيون سوو مدافع المنتخب الكوري الجنوبي أصبح قريبًا من الرحيل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية يابانية عن صفقة اللاعب الآسيوي المتوقعة لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أكدت أن لاعب طوكيو الياباني شان هيون سوو مدافع المنتخب الكوري الجنوبي أصبح قريبًا من التوقيع لصفوف نادي الهلال.

🗞️ تقارير صحفية:



🔷 الهلال وقع مع اللاعب الدولي الكوري هيون سو ✅



🔷 يصل راتب اللاعب إلى 300 مليون ين (10 مليون ريال سعودي) وهو أكثر من ضعف ما يحصل عليه مع نادي طوكيو 🤝 pic.twitter.com/1yfEAHMHVL — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2019

وأضافت التقارير أن اللاعب الكوري سيحصل على ضعف راتبه الذي يتقاضاه حاليًا مع ناديه الياباني، وهو ما حسم الاتفاق مع اللاعب.

تقارير كانت قد أشارت إلى أن رازفان لوشيسكو طالب إدارة الهلال بالتعاقد مع مدافع آسيوي جديد، ومن المنتظر التخلي عن المدافع الأسترالي ميلوش ديجينك.

عموري يطمئن على إصابته في إسبانيا ويُغادر معسكر الهلال

ويبلغ عمر اللاعب 28 عاماً ومثل المنتخب الكوري بفئاته السنية حتى اختتم مشواره معه في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا قبل أن يستبعد بشكل نهائي من منتخب بلاده بسبب عدم إكمال الخدمة العسكرية.