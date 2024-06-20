"الهلال يتحرك متأخرًا" .. تطور جديد بشأن المفاوضات مع رافائيل لياو!

تعرف على تفاصيل آخر تطورات صفقة الهلال ولياو

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن تقدم نادي الهلال بعرض من أجل ضم البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" على أن الهلال قدم عرضًا قيمته 100 مليون يورو، بدلًا من تفعيل الشرط الجزائي الذي يبلغ قيمته 175 مليون يورو.

ولكن أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" على أن الهلال مازال يفكر في الأمر، ولكنه سيتخذ قرارًا متأخرًا لتقديم عرض للتعاقد مع لياو خلال الفترة المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن الهلال لم يقدم عرضًا حتى الآن بشكل رسمي، ولكن في حالة وصول عرض بقيمة أكثر من 100 مليون يورو قد يوافق ميلان على الصفقة.

ومن المتوقع أن يصل عرض الهلال إلى ميلان خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس المقبلين، وإذا وصل إلى 100 مليون يورو قد يضطر النادي الإيطالي للموافقة، وفقًا لما أكدته الصحيفة الإيطالية.